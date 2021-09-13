Сульшер допускает, что Роналду останется в запасе на матч с «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что нападающего Криштиану Роналду может не попасть в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

«Дело в том, что Криштиану очень беспокоится о своем здоровье, поэтому я знаю, что он быстро поправляется. Кроме того, он прошел предсезонку с «Ювентусом». У нас во вторник матч против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Посмотрим, что как мы поступим. А так - да, допускаю, что он Роналду оказаться в запасе в этой встрече. Ему 36 лет», - цитирует Сульшера Goal.com.

В конце августа португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», перейдя в стан «манкунианцев» из «Ювентуса». Ранее форвард уже выступал за английский клуб в период с 2003 по 2009 год.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» после четырех туров чемпионата имеет в активе десять очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Роналду забил дубль в первой же игре против «Ньюкасла».