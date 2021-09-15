«Ювентус» поборется с «Баварией» за подписание Жезуса

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

По информации Calcio Mercato, в услугах 24-летнего бразильца заинтересован «Ювентус», рассчитывающий усилить свою атакующую линию в ближайшие трансферные окна. Отмечается, что конкуренцию туринскому клубу в борьбе за форварда составит «Бавария».

Напомним, Жезус перешел в «Манчестер Сити» в январе 2017 года из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В общей сложности он провел за «горожан» 199 матчей, забил 83 гола и отдал 37 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.