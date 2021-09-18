Гаджиев сообщил, что Хабиб спас турнир памяти отца

Президент AMC Fight Nights League Камиль Гаджиев рассказал, как Хабиб Нурмагомедов спас совместный с Eagle FC турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Если бы не Хабиб, этого турнира не было бы», - сказал Гаджиев журналистам после турнира. - Ну, а может, и без зрителей прошел бы. Сам Хабиб ввязался в разговоры с полицией. Он привел аргументы, почему этот турнир должен пройти, а не то, что он Хабиб, и этот турнир должен состояться. Нет. Все было красиво»

Турнир памяти отца Хабиба прошел 17 сентября в Красногорске в «Crocus Expo». В главном событии вечера двоюродный брат Нурмагомедова Шамиль Завуров проиграл техническим нокаутом Нариману Аббасову.