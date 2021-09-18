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18 сентября 15:54
автор: Александр Бойченко

«Уфа» обыграла «Химки» благодаря дублю Агаларова, который вышел в лидеры гонки бомбардиров

Встреча прошла на «Центральном стадионе» в столице Башкортостана и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Сегодня, 18 сентября, матчем между «Уфой» и «Химками» (3:2) стартовал восьмой тур российской премьер-лиги.

Первый гол в матче забил Денис Глушаков на 44-й минуте, который за шесть матчей записал на свой счет шесть забитых мячей. Хозяева сравняли счет благодаря Гамиду Агаларову на 52-й минуте. Спустя десять минут уфимцы вышли вперед - мяч забил Владислав Камилов. На 82-й минуте все тот же Агаларов оформил дубль. На счету дагестанца восемь голов в восьми матчах нового сезона РПЛ. В компенсированное время встречи точным ударом с 11-метровой отметки отличился Глушаков, но это не помогло его команде взять очки в Уфе.

После это победы «Уфа» набрала восемь очков и поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице, «Химки» с шестью очками в активе остались на 14-м месте.

В следующем туре уфимцы сыграют на выезде со «Спартаком», а подмосковная команда на своем поле примет «Локомотив».

Чемпионат России
8-й тур

«Уфа» – «Химки» – 3:2 (0:1)

Голы: Агаларов, 52. Камилов, 62. Агаларов, 82 – Глушаков, 44, 92.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 76), Йокич (Ботака-Иобома, 59), Никитин, Плиев, Иванов (Саплинов, 76), Мрзляк, Камилов, Касинтура, Кротов (Милетич, 76), Агаларов.

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Стоинович (Давидян, 86), Идову, Боженов, Глушаков, Трошечкин (Сабович, 68), Соколов, Кухарчук, Мирзов.

Предупреждения: Трошечкин (9), Саплинов (81).

источник: «Советский спорт»
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