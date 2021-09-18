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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Саутгемптон» на своем поле
18 сентября 19:02
автор: Владислав Корегин
автор фото: Twitter Southampton FC

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Саутгемптон» на своем поле

Команда Хосепа Гвардиола опустилась на второе место в таблице АПЛ.

«Манчестер Сити» потерял очки в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:0).

Отметим, что подопечные Хосепа Гвардиолы имели преимущество на протяжении всей встречи по проценту владения мячом (64 на 36), а также общему количеству ударов (16-10) и ударам в створ ворот (2-1). Однако «горожанам» не удалось добиться четвертой победы кряду на старте нового сезона.

Таким образом «Манчестер Сити» набрал 10 очков и опустился на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 15-й строчке с четырьмя очками. Добавим, что «святые» сыграли вничью в четвертом матче подряд.

25 сентября «Сити» сыграет в гостях с «Челси», а «Саутгемптон» днем позже дома встретится с «Вулверхэмптоном»

В параллельных играх пятого тура «Арсенал» на выезде минимально победил «Бернли» (1:0), а «Уотфорд» добился гостевой победы над «Норвичем» (3:1).

Чемпионат Англии
5-й тур

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 0:0 (0:0)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Фернандиньо (де Брюйне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72), Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 67).

«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто (Перро, 86), Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс, Эльюнусси, Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 68).

Предупреждения: Уокер-Питерс (52), Ливраменто (84).

источник: «Советский спорт»
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