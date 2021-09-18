«Манчестер Сити» не смог обыграть «Саутгемптон» на своем поле

«Манчестер Сити» потерял очки в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:0).

Отметим, что подопечные Хосепа Гвардиолы имели преимущество на протяжении всей встречи по проценту владения мячом (64 на 36), а также общему количеству ударов (16-10) и ударам в створ ворот (2-1). Однако «горожанам» не удалось добиться четвертой победы кряду на старте нового сезона.

Таким образом «Манчестер Сити» набрал 10 очков и опустился на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 15-й строчке с четырьмя очками. Добавим, что «святые» сыграли вничью в четвертом матче подряд.

25 сентября «Сити» сыграет в гостях с «Челси», а «Саутгемптон» днем позже дома встретится с «Вулверхэмптоном»

В параллельных играх пятого тура «Арсенал» на выезде минимально победил «Бернли» (1:0), а «Уотфорд» добился гостевой победы над «Норвичем» (3:1).