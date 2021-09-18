Вячеслав Колосков: Считаю, что Агаларов своей игрой и результативностью заслужил внимание Карпина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в сегодняшней встрече восьмого тура РПЛ против против «Химок» (3:2) 21-летний россиянин отличился дублем и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата.

– Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина. Безусловно, главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает он вызова в первую сборную или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть эту кандидатуру, есть. Я с огромным оптимизмом отношусь к появлению этой талантливой фигуры в нашем футболе, – цитирует Колоскова Sport24.ru.

Напомним, Агаларов является воспитанником академии «Анжи». К уфимской команде он присоединился в январе прошлого года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в восьми матчах, забив восемь голов и отдав два ассиста.

В составе молодежной сборной России футболист отличился тремя забитыми мячами в двух встречах.