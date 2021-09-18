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18 сентября 20:32
автор: Владислав Корегин

Гендиректор «Уфы» высказался об игре форварда клуба Агаларова в сезоне-2021/22

В восьми матчах РПЛ 21-летний россиянин забил восемь голов.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов положительно отозвался об игре нападающего команды Гамида Агаларова в текущем сезоне.

Отметим, что на данный момент 21-летний форвард молодежной сборной России является лучшим бомбардиром чемпионата России после восьми туров, забив восемь голов в восьми встречах.

– Агаларов все правильно делает, слушает тренера. У него очень правильные действия на поле, выдерживает борьбу, играет современно, цепляется за мячи. У него нет одинаковых голов. Так и должен играть современный нападающий. Интерес топ-клубов? Мы пока не думаем об этом, он развивается поступательно. Рад, что он сделал верные выводы из своей аренды, – приводит слова Газизова «Чемпионат».

На данный момент «Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. Сегодня подопечные Алексея Стукалова на своем поле обыграли «Химки» (3:2). Автором двух забитых мячей своей команды стал Агаларов.

25 сентября «Уфа» сыграет в гостях против «Спартака».

источник: Чемпионат.com
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