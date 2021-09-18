«Салернитана» – «Аталанта». Миранчук выйдет в стартовом составе гостей

Стал известен стартовый состав «Аталанты» на гостевой матч четвертого тура чемпионата Италии с «Салернитаной».
Отметим, что в основной обойме «бергамасков» выйдет российский полузащитник Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в четырех встреч, отдав один ассист.
Состав команды Джан Пьеро Гасперини на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом: Муссо, Меле, Толой, Паломино, Демираль, Госенс, Пашалич, Фройлер, Малиновский, Миранчук, Сапата.
На данный момент «Аталанта» занимает десятое место в турнирной таблице серии А, набрав четыре очка. Ее сегодняшний соперник идет на последней, 20-й строчке (0 очков).
источник: «Советский спорт»