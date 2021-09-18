Дмитрий Квартальнов: Сейчас «Ак Барсу» важны любые победы. Плохие, хорошие – они нам придают силы

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный результат своей команды над «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что автором единственного гола в составе казанцев стал форвард Кирилл Петров.

– Хорошо, когда не пропускаешь. Кто забивает гол – тот и побеждает. Тимур молодец, провел непростой матч. Здорово, что забили и вымучили гол. Доволен ли я результатом? Вы в таблицу посмотрите, нам важны любые победы. Плохие, хорошие – они придают силы команде. В атаке многое не получается, ребята нервничают. Но я говорил, что важно сыграть хорошо сыграть от обороны, – цитирует Квартальнова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что клуб из Татарстана набрал девять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. 20 сентября. «Ак Барс» сыграет дома с «Витязем».