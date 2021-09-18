«Аталанта» в гостях обыграла «Салернитану», Миранчук был заменен после первого тайма

Футболисты «Аталанты» минимально обыграли «Салернитану» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Италии.

Единственный мяч в сегодняшней встрече был забит во втором тайме – автором гола стал нападающий Дуван Сапата (75-я минута), откликнувшийся на передачу полузащитника Йосипа Иличича.

Отметим, что российский хавбек «бергамасков» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, отыграв 45 минут. После перерыва его заменил Иличич.

Таким образом, «Аталанта» набрала семь очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Салернитана» потерпела четвертое поражение и кряду и расположилась на последней, 20-й строчке (0 очков).

21 сентября клуб из Бергамо сыграет дома против «Сассуоло», а «Салернитана» днем позже примет «Верону».