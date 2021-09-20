Почеттино назвал причину замены Месси в матче с «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал причину замены нападающего команды Лионеля Месси в матче шестого тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1).

«Мы приняли решение заменить Месси из-за возможной травмы в будущем. Предстоят важные игры, и мы должны защищать его», - приводит слова Почеттино Marca.

Добавим, что Лионель Месси вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут. После замены аргентинец был недоволен уходом с поля и не пожал руку Почеттино.

«ПСЖ» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Лион», с восемью очками располагается на девятой строчке.

22 сентября «ПСЖ» проведет гостевую встречу с «Мецом», а «Лион» примет «Труа».