Неймар прокомментировал волевую победу «ПСЖ» над «Лионом»

Форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал волевую победу в матче шестого тура чемпионата Франции над «Лионом» (2:1).

«Это была тяжелая игра! Мы знали, что столкнёмся с большой командой, и всегда тяжело отыгрывать, нужно приложить вдвое больше усилий, но сегодня все заслуживают похвалы за все жертвы на поле», - приводит слова Неймара пресс-служба парижан.

Добавим, что звездный новичок команды Лионель Месси вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут. После замены аргентинец был недоволен уходом с поля и не пожал руку Почеттино.

«ПСЖ» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Лион», с восемью очками располагается на девятой строчке.

22 сентября «ПСЖ» проведет гостевую встречу с «Мецом», а «Лион» примет «Труа».