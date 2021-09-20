Месси получил меньшую оценку, чем Неймар и Мбаппе, за матч с «Лионом» во версии WhoScored

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил меньшую оценку, чем его одноклубники Неймар и Киллиан Мбаппе за матч шестого тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1).

По версии портала WhoScored, в составе парижан наиболее высокую оценку получил Неймар - 8,4. Форвард Килиан Мбаппе на втором месте - 7,5. Звездный новичок команды Лионель Месси получил оценку 7,3.

Добавим, что Месси вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут. После замены аргентинец был недоволен уходом с поля и не пожал руку Почеттино.

«ПСЖ» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Лион», с восемью очками располагается на девятой строчке.

22 сентября «ПСЖ» проведет гостевую встречу с «Мецом», а «Лион» примет «Труа».