Вячеслав Колосков: Футболисты «Спартака» перестали играть. Это ответственность тренерского штаба

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков перед московским дерби ЦСКА - «Спартак» выразил мнение, что за плохие результаты красно-белых ответственен тренерский штаб во главе с Руем Виторией.

«У «Спартака» все футболисты обладают высоким уровнем квалификации, но они перестали играть. Видимо, какие-то требования к ним занижены: в тренировочном процессе, тактическом, в физической подготовке. Безусловно, это вина и ответственность тренерского штаба, физиотерапевтов. Факт такой, что игроки деградируют в качестве», - приводит слова Колоскова Sport24.

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После семи туров в РПЛ армейцы с десятью очками располагаются на девятой позиции, уступая красно-белым по дополнительным показателям.