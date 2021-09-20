Ренат Избулатов: Агаларов способен приносить очки сборной России практически в каждом матче

Бывший защитник «Анжи» Ренат Избулатов оценил появившуюся новость о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Напомним, что на данный момент 21-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России после восьми туров, забив восемь голов в восьми встречах. Ранее Агаларов вызывался в молодежную сборную России, отличившись тремя забитыми мячами в двух встречах.

– Вызов Агаларова в сборную России – это абсолютно заслуженно, цифры говорят сами за себя. Гамид готов к этому и морально, и физически. В сборной России не было такого нападающего, который постоянно забивает. А теперь есть – Агаларов. Он способен приносить нашей сборной очки практически в каждом матче, – цитирует Избулатова Sport24.ru.

Добавим, что подопечные Валерия Карпина проведут в октябре два матча в рамках квалификации на мировое первенство в Катаре. 8 октября в Казани российская сборная сыграет против Словакии, а спустя три дня в Мариборе встретится со Словенией.