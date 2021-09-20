Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов заявил о желании полузащитника «Химок» Дениса Глушакова бесплатно играть за красно-белых.

«Звонил наш друг, которого вызвали в расширенный список сборной, Денис Глушаков. Говорит, готов играть бесплатно за «Спартак». Верните Дениса как раз опорником, там проблемы большие. Думаю, он поможет», - сказал в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» Баженов.

Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ Глушаков отличился шестью забитыми мячами в восьми матчах. В данный момент футболист делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.