«Рубин» отреагировал на критику Вилкова в адрес Слуцкого

Казанский «Рубина» отреагировал слова российского арбитра Михаила Вилкова в адрес наставника команды Леонида Слуцкого.

Напомним, что в игре 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3) тренер получил две желтые карточки на 62-й и 76-й минутах по причине недовольства работой судьи Сергея Иванова. После игры Слуцкий жестко раскритиковал действия арбитра. Вилков встал на защиту коллеги

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!» (c)?Отстраненный от судейства без права восстановления Михаил Вилков. P. S. Если раздувать щеки, то только так», — говорится в твиттере «Рубина».