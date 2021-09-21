Зидан может возглавить «ПСЖ» в случае ухода Почеттино

Зинедина Зидан является основным кандидатом должность главного тренера команды.

По информации El Chiringuito TV, 49-летний специалст может сменить Маурисио Почеттино. Аргентинец возглавил »ПСЖ» в январе 2021 года. В июле Почеттино продлил контракт с парижским клубом до лета 2023 года. Зидан находится без работы с мая.

Отметим, что француз родился в Марселе. Под руководство Зидана мадридский «Реал» в минувшем сезоне вылетел на стадии полуфинала Лиги чемпионов, уступив «Челси».

Добавим, что «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков в шести матчах.