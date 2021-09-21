Андрей Канчельскис: Сегодня Дзюба завершил карьеру в сборной, он лукавит, говоря о плохой форме

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что своим отказом от приглашения в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре, Артем Дзюба завершил международную карьеру.

«Не самый красивый жест со стороны Артема. Конечно, слова о плохой физической форме — неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Это чистой воды обида на Карпина. И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор. Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду. Но кто бы что не говорил, Дзюба — лучший бомбардир сборной и хороший игрок», — цитирует Sport24 экс-игрока «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Дзюба был включен в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). Форвард «Зенита» после разговора с Карпиным отказался приезжать в расположение команды и заявил, что не хочет занимать место другого игрока, так как не набрал оптимальную форму.