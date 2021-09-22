Юрий Лоза: Если Дзюба получит травму в сборной России, то у РФС нет денег на оплату лечения

Певец Юрий Лоза отреагировал на отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022.

«У федерации нет денег, все они распилены, распределены, и каждый футболист думает, что любая травма, которая получена за сборную, не будет оплачиваться. Если Дзюба чувствует, что может получить травму, то ему никто из федерации эту травму не оплатит, а клуб тоже не будет ему платить, потому что травма получена в матче за сборную», - приводит слова Лозы NEWS.ru

Напомним, что Дзюба был включен в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). Форвард «Зенита» после разговора с Карпиным отказался приезжать в расположение команды и заявил, что не хочет занимать место другого игрока, так как не набрал оптимальную форму..