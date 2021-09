Болельщики «Интера» и «Фиорентины» устроили драку после матча чемпионата Италии (видео)

Болельщики «Интера» и «Фиорентины» (3:1) устроили драку после матча пятого тура чемпионата Италии.

Отмечается, что в потасовке у стадиона «Артемио Франки» приняли участие десятки болельщиков с обеих сторон.

Clashes between fans outside the Stadio Franchi after #Fiorentina 1-3 #FCIM #FiorentinaInter #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/dqc0PBTjVe