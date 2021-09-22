«Знамя» - «Крылья Советов»: После первого тайма гости разгромно ведут, у Пиняева дубль

22 сентября в Ногинске проходит матч в рамках группового этапа Кубка России между местным «Знаменем» и самарскими «Крыльями Советов». После первого тайма гости разгромно ведут в счете, забив четыре мяча.

Первый гол забил Данил Липовой на девятой минуте. На 20 минуте встречи Цыпченко удвоил преимущество самарцев, а чуть позже на 22 и 30 минутах Сергей Пиняев, который сегодня проводит дебютный матч в стартовом составе, забил дубль в ворота хозяев.

Помимо этих двух команд, в группе участвует красноярский «Енисей», представляющий Футбольную национальную лигу.