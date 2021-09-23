«Наполи» разгромил на выезде «Сампдорию», Осимхен оформил дубль

«Наполи» в гостевом матче пятого тура итальянской серии А победил «Сампдорию» - 4:0.

В составе победителей дубль оформил Виктор Осимхен (10-я и 50-я минуты). По мячу забили Фабиан Руис (39) и Петр Зелиньски (59).

Таким образом, команда Лучано Спалетти набрала 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сампдория» располагается на 13-й строчке. У генуэзцев пять очков.

26 сентября «Наполи» проведет домашний матч против «Кальяри». »Сампдория» в этот же день сразится на выезде с «Ювентусом».

Добавим, что 30 сентября неаполитанский клуб сыграет дома со «Спартаком» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.