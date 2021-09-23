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«Наполи» разгромил на выезде «Сампдорию», Осимхен оформил дубль
23 сентября 21:24
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Napoli

«Наполи» разгромил на выезде «Сампдорию», Осимхен оформил дубль

Неаполитанский клуб является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы.

«Наполи» в гостевом матче пятого тура итальянской серии А победил «Сампдорию» - 4:0.

В составе победителей дубль оформил Виктор Осимхен (10-я и 50-я минуты). По мячу забили Фабиан Руис (39) и Петр Зелиньски (59).

Таким образом, команда Лучано Спалетти набрала 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сампдория» располагается на 13-й строчке. У генуэзцев пять очков.

26 сентября «Наполи» проведет домашний матч против «Кальяри». »Сампдория» в этот же день сразится на выезде с «Ювентусом».

Добавим, что 30 сентября неаполитанский клуб сыграет дома со «Спартаком» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Серия А

«Сампдория» (Генуя) - «Наполи» (Неаполь) - 0:4 (0:2)

5-й тур

Голы: Осимхен, 10; 50; Руис, 39; Зелиньски, 59.

источник: «Советский спорт»
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