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«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом», доигрывая встречу вдесятером
24 сентября 01:36
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автор фото: ФК «Барселона»

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом», доигрывая встречу вдесятером

Каталонская команда в первых пяти встречах сезона забила всего восемь мячей.

Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Кадисом» в выездном матче 6-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на 65-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник каталонского клуба Френки де Йонг, а на 7-й минуте компенсированного времени красную карточку получил главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

После этой игры «Барселона», набрав девять очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской примеры. «Кадис», имея в активе шесть очков, расположился на 14-й строчке в чемпионате.

В следующем матче «Барселона» на своем поле примет «Леванте», а «Кадис» на выезде сыграет против «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании
6-й тур

«Кадис» – «Барселона» – 0:0 (0:0)

«Кадис»: Ледесма, Карселен (Акапо, 79), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Хименес (Сальви Санчес, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Арсамендия (Переа, 57), Собрино, Негредо (Лосано, 57).

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80), де Йонг, Бускетс, Гави (Нико Гонсалес, 73), Демир (Серджи Роберто, 46), де Йонг (Коутиньо, 68), Депай.

Предупреждения: де Йонг (61), Серджи Роберто (65), Ароян (68), Акапо (88), Аларкон (90), Бускетс (90).

Удаление: де Йонг (65).

источник: «Советский спорт»
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