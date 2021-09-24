«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом», доигрывая встречу вдесятером

Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Кадисом» в выездном матче 6-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на 65-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник каталонского клуба Френки де Йонг, а на 7-й минуте компенсированного времени красную карточку получил главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

После этой игры «Барселона», набрав девять очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской примеры. «Кадис», имея в активе шесть очков, расположился на 14-й строчке в чемпионате.

В следующем матче «Барселона» на своем поле примет «Леванте», а «Кадис» на выезде сыграет против «Райо Вальекано».