Заур Тедеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова»

После ухода с поста главного тренера «Ростова» Юрия Семина руководить командой будет Заур Тедеев.

Как сообщает пресс-служба «Ростова» Заур Тедеев будет исполнять обязанности главного тренера команды.

Напомним, в субботу, 25 августа, пресс-служба ростовского клуба сообщила об уходе с поста главного тренера команды Юрия Семина. Отмечалось, что совместное решение было принято после встречи наставника и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

Добавим, Тедеев работает в системе ростовского клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне был назначен старшим тренером молодежной команды «Ростова».