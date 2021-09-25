«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» благодаря голу Габриэла Жезуса

Футболисты «Манчестер Сити» переиграли «Челси» в гостевом матче 6-го тура английской премьер-лиги.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал бразильский нападающий гостей Габриэл Жезус (53-я минута).

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Челси», имея в активе также 13 очков, опустился на четвертую строчку.

В следующем туре «горожане» сыграют на выезде против «Ливерпуля», а лондонская команда дома встретится с «Саутгемптоном».

АПЛ

6-й тур