Глава судейского комитета РФС заявил, что Хашигу не следует делать резкие заявления по работе судей

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал резкое заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о работе судей в матче девятого тура между «Краснодаром» и «Сочи» (3:0).

«Я считаю, что любые эмоциональные заявления сразу после матча, они неправильные, - сказал Хачатурянц. - Необходимо взять время, чтобы более спокойно посмотреть на спорные моменты. И самое главное: у нас есть экспертно-судейская комиссия. Есть право обратиться туда, чтобы получить финальное заключение по справедливости решения судьи. И уже только после этого можно переходить к каким-то выводам», - приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в этом матче «Краснодар» заработал две красные карточки. На 39 минуте Спайич получил красную карточку, совершив фол последней надежды, а на 75 минуте Александр Черников заработал второй «горчичник», за что был удален с поля.

После победы в южном дерби «Краснодар» набрал 16 очков и переместился на четвертое место, «Сочи» опустился на одну строчку ниже, имея в активе 15 баллов.



В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».