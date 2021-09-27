«Марсель» был готов вести переговоры по Магкееву

«Марсель» интересовался переходом полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно.

Игрок «Локомотива» произвел впечатление на тренера французского клуба Хорхе Сампаоли в матче между командами Лиги Европы УЕФА, - сообщает «Чемпионат». «Марсель» был готов договориться о возможном трансфере Магкеева зимой, но футболист порвал крестообразную связку в матче 9-го тура Российской премьер-лиги с «Химками» (0:0)

Напомним, Магкеев играет за основную команду «Локомотива» с 2016 года. В этом сезоне 22-летний полузащитник провел 7 матчей в Российской премьер-лиге и результативными действиями не отличился.

Добавим, что после повреждения хавбека красно-зеленых унесли с поля на носилках. На 81-й минуте Магкеева заменил полузащитник Фаустино Анджорин.

Добавим, что «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.