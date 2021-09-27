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Карпин объявил итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
27 сентября 22:42
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Карпин объявил итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, которые пройдут в октябре.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Таким образом, из расширенного списка в состав не попали вратарь Станислав Крицюк («Зенит»), а также полевые игроки Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Мухин («ЦСКА»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Артем Дзюба («Зенит») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Добавим, что сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет в гостях со Словенией. После шести туров подопечные Карпина идут на втором месте в таблице (13 очков), уступая Хорватии по разнице мячей.

источник: РФС
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