Карпин объявил итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»).

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, которые пройдут в октябре.

Таким образом, из расширенного списка в состав не попали вратарь Станислав Крицюк («Зенит»), а также полевые игроки Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Мухин («ЦСКА»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Артем Дзюба («Зенит») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Добавим, что сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет в гостях со Словенией. После шести туров подопечные Карпина идут на втором месте в таблице (13 очков), уступая Хорватии по разнице мячей.