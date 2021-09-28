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28 сентября 20:30
автор: Александр Поволоцкий

Властимил Петржела: «Зениту» в матчах с «Мальме» необходимо брать шесть очков

В среду, 29 сентября, петербургский клуб проведет первую домашнюю встречу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы команды на победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Очень верю в завтрашнюю победу питерцев. Будет сложный матч. «Мальме» — крепкая команда, играющая в быстрый европейский футбол. Думаю, что «Зенит» выиграет с минимальным счетом». Если питерцы хотят занять третье место в группе, то в матчах с «Мальме» необходимо набирать 6 очков», — приводит «Спорт-Экспресс» слова чешского специалиста.

Напомним, что игра состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 19:45 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Тасос Сидиропулос из Греции.

Добавим, что в первом туре »Зенит» минимально уступил «Челси» в Лондоне со счетом 0:1. Шведский клуб на своем поле проиграл «Ювентусу» - 0:3.

источник: «Спорт-Экспресс»
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