Голы Гризманна и Суареса принесли «Атлетико» волевую победу над «Миланом» в Лиге чемпионов

Футболисты «Милана» уступили «Атлетико» в домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды. В составе итальянского клуба голом отметился Рафаэл Леау (20-я минута). У испанской команды отличились Антуан Гризманн (84)и Луис Суарес (90+7).

Отметим, что на 29-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален ирландский полузащитник миланской команды Франк Кессье.

«Милан», потерпев два поражения на старте группового этапа, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы В. «Атлетико», набрав четыре очка, расположился на втором месте.

В следующем матче итальянская команда в гостях сыграет против «Порту», а испанцы дома примут «Ливерпуль».