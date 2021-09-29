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Голы Гризманна и Суареса принесли «Атлетико» волевую победу над «Миланом» в Лиге чемпионов
29 сентября 00:01
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Атлетико"

Голы Гризманна и Суареса принесли «Атлетико» волевую победу над «Миланом» в Лиге чемпионов

Итальянский клуб потерпел второе поражение в текущем розыгрыше турнира.

Футболисты «Милана» уступили «Атлетико» в домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды. В составе итальянского клуба голом отметился Рафаэл Леау (20-я минута). У испанской команды отличились Антуан Гризманн (84)и Луис Суарес (90+7).

Отметим, что на 29-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален ирландский полузащитник миланской команды Франк Кессье.

«Милан», потерпев два поражения на старте группового этапа, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы В. «Атлетико», набрав четыре очка, расположился на втором месте.

В следующем матче итальянская команда в гостях сыграет против «Порту», а испанцы дома примут «Ливерпуль».

Лига чемпионов
Группа В

«Милан» - «Атлетико» - 1:2 (1:0)
Голы: Леау, 20. – Гризманн, 84. Суарес, 90+7.

источник: «Советский спорт»
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