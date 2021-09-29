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29 сентября 06:59

Тренер «Шерифа» Вернидуб - о победе над «Реалом»: Ничего экстраординарного мы пока не сотворили

Молдавская команда не знает поражений в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (2:1) матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», - приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

На 26-й минуте отличился полузащитник гостей Джасурбек Яхшибоев. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Карима Бензема. Француз реализовал пенальти на 65-й минуте. Победу «Шерифу» принес гол Себастьяна Тиля на 89-й.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.

источник: UEFA (УЕФА)
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