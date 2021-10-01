«Атлетик» добился минимальной победы над «Алавесом»

Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Алавес» завершился победой клуба из Бильбао со счетом 1:0.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке первого тайме усилиями полузащитника Рауля Гарсии, отличившийся на 44-й минуте. Отметим, что на девятой минуте Гарсия не смог реализовать 11-метровый удар.

Таким образом, «Атлетик» набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Алавес» идет 19-м (3 очка).

В следующем туре подопечные Марселино Тораля сыграют дома против «Вильярреала» (23 октября), а его сегодняшний соперник на своем поле примет «Бетис» (18 октября).

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