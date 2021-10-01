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01 октября 23:55
автор: Александр Бойченко

«Ланс» обыграл «Реймс», соперник весь второй тайм играл в меньшинстве

Матч завершился со счетом 2:0.

Сегодня, 1 октября, «Ланс» принимал на своем поле «Феликс Болар» «Реймс» в рамках девятого тура французской Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «кроваво-золотых».

Первый гол в игре был забит на 45+1 минуте с пенальти, который реализовал Арно Калимуэндо. Одиннадцатиметровый был назначен после грубого фола Уго Экитике, за что он был удален с поля. Второй мяч хозяева забили на 52-й минуте усилиями все того же Калимуэндо. Итоговый счет на табло - 2:0.

Благодаря сегодняшней победе «Ланс» закрепился на втором месте, имея в активе 18 очков. Отставание от идущего первым «ПСЖ» составляет шесть очков. «Реймс» находится на 11 месте с десятью очками.

Следующий матч «кроваво-черные» проведут против «Монпелье» на выезде, а «Реймс» встретится с «Брестом». Обе встречи пройдут 17 октября.

Чемпионат Франции

9-й тур

«Ланс» (Ланс) - «Реймс» (Реймс) 2:0 (1:0)

Голы: Калимуэндо, 45+1, 52.

«Ланс»: Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина (Айдара, 72), Франковски (Мачадо, 84), Какута (Саид, 72), Фофана, Дукуре (Каюзак, 89), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 72).

«Реймс»: Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Конан, Матусива (Туре, 64), Мунеци, Флип (Кассама, 72), Кеббаль (Мбуку, 72), ван Берген (Дукуре, 72), Экитик.

Предупреждения: Медина (26), Данзо (33), Какута (57), Абдельхамид (58).

Удаление: Экитик (45).

источник: «Советский спорт»
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