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02 октября 10:40

Константина Генич: «Рубину» нельзя ввязываться в открытый футбол с «Нижним Новгородом»

Встреча состоится сегодня, 2 октября, в Казани.

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России между казанским «Рубином» и «Нижним Новгородом».

«Очень многое здесь будет зависеть от нюансов. «Рубин» понимает, что с его кадровыми проблемами, потерями ни в коем случае нельзя ввязываться в открытый футбол. Да и Кержаков тоже понимает, насколько хорошо и организованно может выстроить свою команду более искушенный и опытный специалист», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Рубин» - «Нижний Новгород» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После девяти туров в РПЛ команда Леонида Слуцкого с 14 очками располагается на седьмой строчке. Подопечные Александра Кержакова находятся на десятой позиции, имея в своем активе 11 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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