Червиченко поддержал Спаллетти: «Наполи» объективно на голову сильнее «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Черевченко отреагировал на слова главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в адрес скамейки красно-белых после матча группового этапа Лиги Европы (2:3).

«Я понимаю, что сейчас у сектантской части «Спартака» бурный всплеск эмоций, но надо быть честными. Судейство было слишком комфортное для красно-белых. Удаление натянутое, также судья пытался придумать пенальти, но ВАР помешал ему это сделать. «Наполи» объективно на голову сильнее «Спартака». Думаю, что Спаллетти абсолютно прав. Зазнаваться и махать руками после первого достойного матча не стоит. В Москве будет совершенно другая игра», - приводит слова Червиченко »СЭ».

«Спартак» с тремя очками занимает второе место в группе C, «Наполи» располагается на третьей строчке, набрав одно очко.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится завтра, 3 октября, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

После девяти туров в РПЛ команда Руя Витории с 13 очками расположилась на восьмой позиции. Подопечные Андрея Талалаева находятся на девятом месте, имея в своем активе 12 очков.