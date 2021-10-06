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06 октября 11:34
автор: Александр Бойченко

«Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане». Фанаты вывесили баннер игроку «ПСЖ» (фото)

Сборная Италии следующий матч проведет против Испании в полуфинале Лиги Наций.

На мосту в Милане болельщики «россонери» вывесили оскорбительный баннер в адрес голкипера итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумме.

«Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане, человек-дерьмо», - написали фанаты миланского клуба.

Сегодня, 6 октября, сборная Италии сыграет в Милане против Испании в полуфинале Лиги Наций. 22-летний голкипер входит в состав команды.

Напомним, минувшим летом Доннарумма стал чемпионом Европы вместе со сборной Италии, отразив пенальти в финальном матче против Англии. В прошлом сезоне Серии А за «Милан» итальянец сыграл 37 матчей, в 14 из которых не пропускал голы.

источник: La Gazzetta dello Sport
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