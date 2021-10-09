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09 октября 16:51
автор: Александр Поволоцкий

«Велес» обыграл на своем поле «Краснодар-2»

Матч прошел в Домодедово, на стадионе «Авангард».

«Велес» победил дома «Крснодар-2» (3:1) в матче 16-го тура ФНЛ.

В первом тайме встречи хозяев вывел вперед Филип Стаменкович. Он отличился на 36-й минуте. Во второй половине матча «Велес» еше дважды поразил ворота гостей усилиями Аюба Бацуева (64-я) и Александра Вульфова (84-я). «Краснодар-2» ответил точным ударом Олега Исаенко (50-я).

«Велес» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Краснодар-2» располагается на 13-й строчке, имея в активе 19 очков.

Обе команды проведут следующие матчи против «Торпедо». Дубль «Краснодара» примет «автозаводцев» 13 октября. «Велес» сыграет дома с «Торпедо» 17-го числа.

ФНЛ

16-й тур

«Велес» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:1 (1:0)

Голы: Стаменкович, 36; Бацуев, 63; Вульфов, 83 - Исаенко, 49.

источник: «Советский спорт»
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