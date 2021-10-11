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Германия разгромила Северную Македонию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022
11 октября 23:38
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автор фото: Немецкий футбольный союз

Германия разгромила Северную Македонию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022

Встреча прошла в понедельник, 11 октября, в Скопье на стадионе «Тодор Проески».

Сборная Германии со счетом 4:0 одержала победу над командой Северной Македонии в матче 8-го тура группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года.

В составе немецкой сборной голами отметились Кай Хаверц (50-я минута), Тимо Вернер (70, 74) и Джамал Мусиала (83).

Отметим, что в параллельном матче группы J сборная Армении на выезде уступила команде Румынии – 0:1.

Таким образом, после восьми туров группового этапа сборная Германии, набрав 21 очко, гарантировала себе прямую путевку в финальную часть чемпионата мира-2022. Сборная Румынии с 13 очками занимает вторую строчку, Северная Македония и Армения с 12 очками занимают соответственно третье и четвертое места.

В следующем туре Германия 11 ноября на своем поле сыграет против Лихтенштейна, а Северная Македония в тот же день на выезде сыграет против Армении.

ЧМ-2022
Квалификация
Группа J
8-й тур

Северная Македония – Германия 0:4 (0:0)

Голы: Хавертц, 50. Вернер, 70. Вернер, 74. Мусиала, 83.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски, Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29), Элмаз, Яхович (Миовски, 58).

Германия: Нойер, Зюле, Керер, Клостерманн, Раум, Киммих, Хавертц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61), Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).

Предупреждения: Хавертц (54), Ристовски (70).

источник: «Советский спорт»
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