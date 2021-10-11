Германия разгромила Северную Македонию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022

Сборная Германии со счетом 4:0 одержала победу над командой Северной Македонии в матче 8-го тура группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года.

В составе немецкой сборной голами отметились Кай Хаверц (50-я минута), Тимо Вернер (70, 74) и Джамал Мусиала (83).

Отметим, что в параллельном матче группы J сборная Армении на выезде уступила команде Румынии – 0:1.

Таким образом, после восьми туров группового этапа сборная Германии, набрав 21 очко, гарантировала себе прямую путевку в финальную часть чемпионата мира-2022. Сборная Румынии с 13 очками занимает вторую строчку, Северная Македония и Армения с 12 очками занимают соответственно третье и четвертое места.

В следующем туре Германия 11 ноября на своем поле сыграет против Лихтенштейна, а Северная Македония в тот же день на выезде сыграет против Армении.