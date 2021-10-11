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Дубль Депая и гол ван Дейка помогли Нидерландам разгромить Гибралтар
11 октября 23:38
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автор фото: Королевский футбольный союз Нидерландов

Дубль Депая и гол ван Дейка помогли Нидерландам разгромить Гибралтар

Встреча прошла в понедельник, 11 октября, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп».

Футболисты сборной Нидерландов со счетом 6:0 переиграли Гибралтар в домашнем матче 8-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2022.

В составе победителей голами отметились Вирджил ван Дейк (9-я минута), Мемфис Депай (21, 45+1), Дензел Дюмфрис (48), Арно Груневелд (75) и Дониэлл Мален (86).

После этой победы Нидерланды, одержав шестую победу в восьми встречах турнира, набрали 19 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице группы G. Гибралтар, проиграв все восемь матчей, занимает шестое место.

В следующем матче Нидерланды 13 ноября сыграют в гостях с Черногорией, Гибралтар в тот же день на выезде встретится с Турцией.

ЧМ-2022
Квалификация
Группа G
8-й тур

Нидерланды – Гибралтар 6:0 (3:0)

Голы: ван Дейк, 9. Депай, 21. Депай, 45 (пен). Думфрис, 48. Данджума, 75. Мален, 86.

Нидерланды: Бейло, ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис, Классен, де Йонг (Вегорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум, Ланг (Мален, 78), Депай.

Гибралтар: Банда, Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино, Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла (Муэли, 88), Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).

Предупреждение: Торилла (18).

источник: «Советский спорт»
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