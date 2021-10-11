Дубль Депая и гол ван Дейка помогли Нидерландам разгромить Гибралтар

Футболисты сборной Нидерландов со счетом 6:0 переиграли Гибралтар в домашнем матче 8-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2022.

В составе победителей голами отметились Вирджил ван Дейк (9-я минута), Мемфис Депай (21, 45+1), Дензел Дюмфрис (48), Арно Груневелд (75) и Дониэлл Мален (86).

После этой победы Нидерланды, одержав шестую победу в восьми встречах турнира, набрали 19 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице группы G. Гибралтар, проиграв все восемь матчей, занимает шестое место.

В следующем матче Нидерланды 13 ноября сыграют в гостях с Черногорией, Гибралтар в тот же день на выезде встретится с Турцией.

ЧМ-2022

Квалификация

Группа G

8-й тур