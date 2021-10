Бой Бетербиева и Брауна официально утверджен

Бой россиянина Артура Бетербиева и американца Маркуса Брауна официально утвержден. Поединок состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада). Об этом сообщает пресс-служба промоушена Top Rank в своем твиттере.

🚨JUST ANNOUNCED: 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙧𝙩𝙪𝙧 𝙄𝙨 𝘽𝙖𝙘𝙠 👑



Unified Light Heavyweight champ @ABeterbiev will defend his world titles against the WBC No. 1 contender @Marcus_Browne on Friday, Dec. 17 live on ESPN+.



Tickets for #BeterbievBrowne go on sale Saturday, Oct. 23 at 10 am ET pic.twitter.com/3IqD7W7cOU