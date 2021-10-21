Вильмар Барриос: Мы пропустили одну контратаку в матче с «Ювентусом», и они тут же забили

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос назвал причину, по которой команда уступила «Ювентусу» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. «Ювентус» — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома. Но мы продолжаем думать о том, чтобы выйти из группы, бороться до конца и сделаем все, чтобы в следующих матчах набрать очки. Самое главное - думать о том, что впереди, а впереди у нас большой матч против «Спартака», в котором мы сделаем все для победы», - цитирует колумбийца официальный сайт клуба.

После этой игры »Зенит» с тремя очками остался на третьей позиции группы H. «Ювентус» возглавляет таблицу, набрав девять очков.

24 октября «Зенит» примет «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ.