Winline устраивает закрытый просмотр Эль Класико в Москве. 24 октября «Барселона» - «Реал» Мадрид

Winline задает тренды и организовывает крутой просмотр Класико, который смогут посетить только 300 человек. В программе бесплатные напитки и закуски на входе, кибертурнир с крутыми призами, предматчевая студия с блогерами и экспертами, новый формат просмотра на огромном LED экране, а также розыгрыши официальных футболок и мерча «Барсы». Ну и, конечно, after party после просмотра. Мероприятие начинается в 14:00, а закончится в 21:00.

Чтобы получить билет на просмотр достаточно просто пройди полную регистрацию на с промокодом BARCA. Но надо поспешить. Осталось 20 мест, так что регистрируйтесь прямо сейчас. Первые 300 счастливчиков получат билет на закрытый просмотр Класико и welcome set болельщика (напиток и снэки).

С каждым, кто выполнил условия, свяжется менеджер для подтверждения участия и уточнения адреса площадки. Следи за новостями в этом инстаграм-аккаунте.

Бесплатная прямая трансляция матча «Барселона» - «Реал» будет доступна на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации.