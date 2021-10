Моро, Ловрен, Уремович и Влашич вошли в состав сборной Хорватии на ноябрьские матчи

Сегодня, 25 октября, стал известен состав сборной Хорватии на заключительные матчи отбора на ЧМ-2022. В списке оказалось несколько представителей РПЛ, а также экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Отметим, что сборная Хорватии борется с Россией за прямую путевку в Катар на чемпионат мира-2022. Сейчас в активе подопечных Златко Далича 17 очков, у россиян - 19. Осталось сыграть два матча в группе. Россия сыграет с Кипром (дома) и Хорватией (в гостях).

🇭🇷 Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad for the decisive @FIFAWorldCup qualifiers in November! ❤️‍🔥#BeProud #WCQ #Family #Vatreni pic.twitter.com/E80JuHx65J