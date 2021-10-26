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26 октября 18:31

«Бекхэму заплатят 150 млн, а нам?» Адвокат Добровинский готов судиться с организаторами ЧМ-2022

Адвокат Александр Добровинский намерен отсудить 150 миллионов фунтов из-за своей фотографии, появившейся на официальном сайте чемпионата мира 2022 года.

Добровинский обнаружил в билетном разделе сайта фото, на котором он запечатлен на стадионе вместе с коллегой Мариной Дубровской. «Советский спорт» связался с известным адвокатом, чтобы получить у него комментарий.

«На официальном сайте чемпионата мира по футболу 2022 была обнаружена моя фотография с коллегой Мариной Дубровской. Видимо, мы «предлагаем» купить билеты на предстоящий чемпионат, поскольку на странице даже указаны цены за билеты. И вот если Девиду Бекхэму платят 150 млн фунтов за рекламу чемпионата мира по футболу, то нам с моей замечательной коллегой Мариной Дубровской стоит подумать: хотим ли мы получить столько же в суде. Или больше», - заявил адвокат.

Напомним, что бывшая звезда английской сборной Бекхэм стал послом Катара, заключив 10-летний контракт, по которому будет получать по 15 миллионов фунтов в год. Всего набегает как раз 150 миллионов. ЧМ-2022 в Катаре пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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