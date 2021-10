Экс-наставник «Вердера» Кофельдт возглавил «Вольфсбург»

Пресс-служба «Вольфсбурга» объявила о том, что новым главным тренером команды стал Флориан Кофельдт.

По информации источника, контракт с 39-летним немцем будет рассчитан до 30 июня 2023 года. На этой должности специалист сменил Марко ван Боммела.

Напомним, что ранее в своей карьере Кофельдт тренировал «Вердер» в период с 2017 по 2021 годы. При нем команда одержала 51 победу, 37 раз сыграла вничью и потерпела 54 поражения.

В данный момент Вольфсбург занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 13 очков после девяти сыгранных туров. В последних восьми встречах во всех турнирах «волки» не смогли одержать ни одной победы.

