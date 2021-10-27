«Урал» проиграл на выезде «КАМАЗу» и вылетел из Кубка России

«Урал» проиграл в гостевом матче группового этапа Кубка России «КАМАЗу» со счетом - 0:1.

Автором победного гола стал Тамерлан Мусаев. Он отличился на 90-й минуте встречи.

Таким образом, «КАМАЗ» набрал шесть очков в группе и вышел в плей-офф Кубка России. «Урал» (три очка), а также владимирское «Торпедо» (0) завершают свое выступление на турнире.

Добавим, что из клубов РПЛ в 1/8 финала Кубка России вышли московское «Динамо» и ЦСКА. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» были освобождены от участия в групповом этапе как участники еврокубков.

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