«Барселона» объявила об увольнении Кумана

«Барселона» освободила Рональда Кумана от обязанностей тренера первой команды.

«Рональд Куман освобожден от обязанностей тренера команды. Президент клуба Жоан Лапорта сообщил ему о решении после поражения от «Райо Вальекано». Куман попрощается с командой в четверг на Ciutat Esportiva. «Барселона» благодарит его за работу в клубе и желает ему всего наилучшего в профессиональной карьере», - говорится в официальном сообщении каталонской команды.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как испанский клуб активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов.

«Барселона», набрав 15 очков в десяти турах испанской примеры, занимает девятую строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонская команда с тремя очками после трех туров занимает третье место в группе.