Роман Широков: Рассказов хоть пытался предотвратить гол, а Джикия стоял и смотрел

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал игру красно-белых в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростоа» (1:1).

«Посмотрите, как играет лучший защитник России - Джикия. И все вам станет понятно. На 90 процентов в голе «Ростова» - его вина. Рассказов здесь вообще не при делах. Они стояли и смотрели футбол, но Рассказов хоть как-то пытался предотвратить гол, а Джикия стоял и смотрел. Мне кажется, что в детско-юношеской школе учат тому, что не сделал Джикия при атаке», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

За красно-белых забил Руслан Литвинов (78-я минута), но «Спартак» не удержал победу, пропустив в компенсированное время от Данила Глебова.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».