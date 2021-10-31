Эдгард Запашный: В текущем дивизионе для Яна нет равных, он наголову всех сильнее

Народный артист РФ Эдгард Запашный прокомментировал победу россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

«Кори был хорош. Первые два раунда Петру пришлось быть очень внимательным. Обоим не хотелось бороться, в партер они вообще не переходили. Ян показал всем, что он находится в великолепной форме. Он был готов к длинному бою, отлично подготовился. В текущем дивизионе для Яна нет равных, он наголову всех сильнее», - приводит слова Запашного «СЭ».

Россиянин победил представителя США единогласным решением судей со счетом 4:1.

Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.